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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Augen zu und durch

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 16vom 26.02.2025
Augen zu und durch

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 16: Augen zu und durch

45 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Die Dust Devils sind verzweifelt: Unter einer Menge wertlosem Metall befinden sich mikroskopisch kleine Goldanteile, die herausgefiltert werden müssen - durch einen komplizierten und zeitraubenden Prozess. Ausgestattet mit einem neuen Detektor und voller Hoffnung, betreten Marcus und Linden ein vermeintlich goldreiches Stück Land.

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