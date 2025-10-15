Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Die goldene Nachspielzeit

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 19vom 15.10.2025
Die goldene Nachspielzeit

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 19: Die goldene Nachspielzeit

45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Die Gold Timers müssen noch eine große Lücke füllen, um ihr Saisonziel zu erreichen. Eine alte Karte mit detaillierten Angaben zur Bodenbeschaffung soll das Problem lösen. Unterdessen hilft Ryan vom Team Ferals einem Freund bei der Goldsuche auf einem 100 Quadratkilometer großen Pachtgrund.

