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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Dicker Hund, dünner Hund

sixxStaffel 12Folge 10vom 11.08.2024
Dicker Hund, dünner Hund

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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 10: Dicker Hund, dünner Hund

44 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 6

Die Wohltätigkeitsorganisation "All Dogs Matter" hat eine Rekordzahl an Rettungshunden aufgenommen. Während einige der Tiere stark unterernährt sind, kämpfen andere mit massivem Übergewicht. Dr. Scott Miller untersucht und behandelt die Hunde. Die mobilen Tierärztinnen Alison und Audrey machen sich auf den Weg zum Possumwood Wildlife Sanctuary, um die Wunde an Känguru Snows Fuß zu behandeln.

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