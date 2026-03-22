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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Die Riesengeschwulst

sixxStaffel 12Folge 8vom 22.03.2026
Die Riesengeschwulst

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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 8: Die Riesengeschwulst

43 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12

An der australischen Goldküste wird der Labrador Rex mit einem riesigen Knoten am Bein zu Dr. Audrey Shen gebracht. Eine operative Entfernung ist sehr gefährlich, da die Geschwulst mit vielen Blutgefäßen verbunden ist. Währenddessen entdeckt Kate, dass der Hund Paw Paw an einem Kreuzbandriss und einer Arthritis in den Hüften leidet. In Großbritannien steht Scott eine schwierige OP bevor: Er muss die Schilddrüse der 16-jährigen Katze Tallulah entfernen.

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