Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Im Löwenkäfig

sixxStaffel 12Folge 9vom 18.07.2026
Im Löwenkäfig

Im LöwenkäfigJetzt kostenlos streamen

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 9: Im Löwenkäfig

43 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6

In Australien macht sich Rob auf den Weg zum Zambi Wildlife Retreat, um sich den Tumor der Löwin Jaya anzuschauen. Zudem behandelt Kate den Aussie-Schäferhund Meeko, der sich im Park mit einem anderen Hund angelegt hat. In London muss Dr. Scott Miller eine Beule an Daisys Pfote untersuchen. Allerdings gestaltet sich diese Aufgabe sehr schwierig, da der 18 Monate alte Rottweiler Angst vor Männern hat.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
sixx
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Alle 1 Staffeln und Folgen