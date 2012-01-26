3. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 26.01.2012Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 3: 3. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 26.01.2012
92 Min.Folge vom 26.01.2012
Die Kandidatinnen versuchen weiterhin die Laufstege der Welt zu erobern, doch diesmal scheint es nicht ganz zu klappen! Star-Designer Philipp Plein möchte keines der Mädchen auf seiner Modenschau in Mailand laufen lassen. Wie reagiert die Jury darauf?
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4