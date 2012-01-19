"Austria´s next Topmodel 4" vom 19.01.2012Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 2: "Austria´s next Topmodel 4" vom 19.01.2012
93 Min.Folge vom 19.01.2012Ab 6
Die Top 14 Kandidatinnen stehen fest und auch in der zweiten Woche werden einige Überraschungen sowie Herausforderungen auf sie zukommen, die von einigen Streitereien, Zickereien und auch Tränen begleitet werden. Topmodel, Carmen Kreuzer, gibt ihnen einige Tipps mit auf den Weg. Können die Kandidatinnen diese nützen oder muss wieder ein Mädchen das Modelloft verlassen? Ganze Folge Teil 1 vom 19.01.2012
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Austria's Next Topmodel
Alle 7 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ATV