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Austria's Next Topmodel

"Austria´s next Topmodel 4" vom 19.01.2012

PULS 4Staffel 4Folge 2vom 19.01.2012
"Austria´s next Topmodel 4" vom 19.01.2012

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Austria's Next Topmodel

Folge 2: "Austria´s next Topmodel 4" vom 19.01.2012

93 Min.Folge vom 19.01.2012Ab 6

Die Top 14 Kandidatinnen stehen fest und auch in der zweiten Woche werden einige Überraschungen sowie Herausforderungen auf sie zukommen, die von einigen Streitereien, Zickereien und auch Tränen begleitet werden. Topmodel, Carmen Kreuzer, gibt ihnen einige Tipps mit auf den Weg. Können die Kandidatinnen diese nützen oder muss wieder ein Mädchen das Modelloft verlassen? Ganze Folge Teil 1 vom 19.01.2012

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