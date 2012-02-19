Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Austria's Next Topmodel

7. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 19.02.2012

PULS 4Staffel 4Folge 7vom 19.02.2012
7. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 19.02.2012

7. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 19.02.2012Jetzt kostenlos streamen

Austria's Next Topmodel

Folge 7: 7. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 19.02.2012

91 Min.Folge vom 19.02.2012

Bianca oder Antonia? Wer muss gehen? Nach dem spannenden Beginn der Folge geht es für die restlichen Kandidatinnen zu der Casting-Challenge, wo sie zeigen müssen, dass sie die Kunden auch von sich überzeugen können. Das gelingt allerdings nicht jeder. Beim "Ugly"-Shooting müssen die Mädchen zeigen, dass sie Mut zur Hässlichkeit besitzen. Denn nur wer seine hasslichste Seite zum Vorschein bringt, kann diese Woche bei Lena Gercke, Elvyra Geyer und Atil Kutoglu punkten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Austria's Next Topmodel
PULS 4
Austria's Next Topmodel

Austria's Next Topmodel

Alle 9 Staffeln und Folgen