7. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 19.02.2012Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 7: 7. Folge: "Austria´s next Topmodel 4" vom 19.02.2012
91 Min.Folge vom 19.02.2012
Bianca oder Antonia? Wer muss gehen? Nach dem spannenden Beginn der Folge geht es für die restlichen Kandidatinnen zu der Casting-Challenge, wo sie zeigen müssen, dass sie die Kunden auch von sich überzeugen können. Das gelingt allerdings nicht jeder. Beim "Ugly"-Shooting müssen die Mädchen zeigen, dass sie Mut zur Hässlichkeit besitzen. Denn nur wer seine hasslichste Seite zum Vorschein bringt, kann diese Woche bei Lena Gercke, Elvyra Geyer und Atil Kutoglu punkten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Austria's Next Topmodel
Alle 9 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4