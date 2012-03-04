Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Austria's Next Topmodel

9. Folge: Austria´s next Topmodel 4 vom 04.03.2012

PULS 4Staffel 4Folge 9vom 04.03.2012
9. Folge: Austria´s next Topmodel 4 vom 04.03.2012

9. Folge: Austria´s next Topmodel 4 vom 04.03.2012Jetzt kostenlos streamen

Austria's Next Topmodel

Folge 9: 9. Folge: Austria´s next Topmodel 4 vom 04.03.2012

95 Min.Folge vom 04.03.2012

Diesmal geht es um alles, denn der Einzug ins spektakuläre Finale steht an! Bei dem großen "WOMAN"-Cover Shooting können die Mädchen nochmal Gas geben und zeigen, warum sie zu den Finalistinnen gehören sollten. Doch es schafft nicht jede der letzten sechs Schönheiten ins Finale! Wer überzeugt die Jury und für wen endet der große Traum so kurz vor dem Ziel?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Austria's Next Topmodel
PULS 4
Austria's Next Topmodel

Austria's Next Topmodel

Alle 9 Staffeln und Folgen