9. Folge: Austria´s next Topmodel 4 vom 04.03.2012Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 9: 9. Folge: Austria´s next Topmodel 4 vom 04.03.2012
95 Min.Folge vom 04.03.2012
Diesmal geht es um alles, denn der Einzug ins spektakuläre Finale steht an! Bei dem großen "WOMAN"-Cover Shooting können die Mädchen nochmal Gas geben und zeigen, warum sie zu den Finalistinnen gehören sollten. Doch es schafft nicht jede der letzten sechs Schönheiten ins Finale! Wer überzeugt die Jury und für wen endet der große Traum so kurz vor dem Ziel?
Austria's Next Topmodel
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4