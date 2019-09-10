Austria's next Topmodel Staffel 9: Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 1: Austria's next Topmodel Staffel 9: Folge 1
Bereits in der ersten Folge zeichnen sich Machtkämpfe zwischen den zehn Konkurrentinnen ab. Beim Einzug in die Luxus-Villa an der C'ôte D'Azur kochen die Emotionen hoch, als es um die Verteilung der Zimmer geht. Denn in der Modelvilla heißt es: entweder Master-Bedroom mit Luxus pur oder Model-Apartment unter dem Dach. Beim ersten großen Shooting in Monte Carlo dürfen die Mädels mit Formel 1-Superstar Mika Häkkinen shooten. Welches der Mädels beginnt trotzdem zu rebellieren und weigert sich, das zugeteilte Outfit anzuziehen? Die Juroren Franziska Knuppe und Sascha Lilic haben es bereits in Folge Eins mit einer wilden Achterbahnfahrt der Gefühle zu tun und haben zum Schluss die Qual der Wahl. Welches Mädel konnte am meisten überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick