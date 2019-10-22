#ANTM19: Staffel 9, Folge 7 - Viel Lärm um BaraaJetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 7: #ANTM19: Staffel 9, Folge 7 - Viel Lärm um Baraa
93 Min.Folge vom 22.10.2019
Neuankömmling Baraa wirft alles ganz schön durcheinander! Ob beim anspruchsvollen Kunst-Shooting oder beim extravaganten Walk - die Karten sind eindeutig neu gemischt. Wie kommt die Gruppe damit zurecht? Wer verliert das Ziel aus den Augen?
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Austria's Next Topmodel
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Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2008
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Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 6-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ATV