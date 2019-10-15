#ANTM19: Staffel 9, Folge 6 - Harte Schule und schwache NervenJetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 6: #ANTM19: Staffel 9, Folge 6 - Harte Schule und schwache Nerven
91 Min.Folge vom 15.10.2019
Das Ballett-Shooting mit Gastjurorin Karina Sarkissova bringt die Girls an ihre Grenzen - besonders Favoritin Julia scheint zu kämpfen. Sarkissova geht mit den Models hart ins Gericht. Wer kann die Jury überzeugen? Und wieso wollen die Mädels das Taibeh geht?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Austria's Next Topmodel
Alle 9 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4