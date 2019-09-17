Austria's next Topmodel: Staffel 9, Folge 2 - Das UmstylingJetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 2: Austria's next Topmodel: Staffel 9, Folge 2 - Das Umstyling
91 Min.Folge vom 17.09.2019
Gleich in der zweiten Folge von „Austria’s next Topmodel“ am 17. September um 20:15 Uhr auf PULS 4 kommt es zum alljährlichen Highlight – dem großen Umstyling. Die Topmodel-Anwärterinnen müssen ihre Haare lassen und durchleben krassere Typveränderungen als je zuvor. Doch wo ein Umstyling passiert, fließen auch Tränen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Austria's Next Topmodel
Alle 9 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4