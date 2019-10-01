Austria's next Topmodel: Staffel 9, Folge 4 - Heiße Shootings und der erste große StreitJetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 4: Austria's next Topmodel: Staffel 9, Folge 4 - Heiße Shootings und der erste große Streit
90 Min.Folge vom 01.10.2019
Die Spannung in der Modelvilla steigt. Unter gedrückter Stimmung zwischen den Models ist der erste Streit vorprogrammiert. Auch Sascha Lilic zeigt seine strenge Seite, die Models müssen ihre tiefsten Emotionen zeigen und beim großen Shooting alles geben! Bei der Entscheidung gibt es eine riesige Überraschung, mit der wohl keiner gerechnet hat...
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Austria's Next Topmodel
Alle 7 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 6-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ATV