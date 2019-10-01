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Austria's Next Topmodel

Austria's next Topmodel: Staffel 9, Folge 4 - Heiße Shootings und der erste große Streit

PULS 4Staffel 9Folge 4vom 01.10.2019
Austria's next Topmodel: Staffel 9, Folge 4 - Heiße Shootings und der erste große Streit

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Austria's Next Topmodel

Folge 4: Austria's next Topmodel: Staffel 9, Folge 4 - Heiße Shootings und der erste große Streit

90 Min.Folge vom 01.10.2019

Die Spannung in der Modelvilla steigt. Unter gedrückter Stimmung zwischen den Models ist der erste Streit vorprogrammiert. Auch Sascha Lilic zeigt seine strenge Seite, die Models müssen ihre tiefsten Emotionen zeigen und beim großen Shooting alles geben! Bei der Entscheidung gibt es eine riesige Überraschung, mit der wohl keiner gerechnet hat...

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