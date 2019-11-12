Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 9Folge 10vom 12.11.2019
Ehemalige KandidatInnen, JurorInnen und prominente WegbegleiterInnen blicken bei "Glamour, Glanz und Gänsehaut - 10 Jahre Austria's Next Topmodel" auf die Highlights der letzten 10 Jahre "Austria's Next Topmodel" zurück: darunter Star-Designerin Marina Hörmanseder, Supermodel Franziska Knuppe, ANTM-Gewinner Oliver Stummvoll, Make-Up Guru Boris Entrup, Model Papis Loveday und viele mehr. Am Dienstag, den 12. November um 20:15 Uhr werden die emotionalsten Momente aus 10 Jahren Topmodel-Geschichte enthüllt:

