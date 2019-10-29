Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Austria's Next Topmodel

Austria's next Topmodel, Staffel 9, Folge 8: Das Halbfinale

PULS 4Staffel 9Folge 8vom 29.10.2019
Austria's next Topmodel, Staffel 9, Folge 8: Das Halbfinale

Austria's next Topmodel, Staffel 9, Folge 8: Das HalbfinaleJetzt kostenlos streamen

Austria's Next Topmodel

Folge 8: Austria's next Topmodel, Staffel 9, Folge 8: Das Halbfinale

96 Min.Folge vom 29.10.2019

Die Models müssen ihre Künste auf einem Jetfoil auf dem Meer beweisen. Dabei müssen sie das Gerät selber steuern und dabei eine gute Figur auf dem Wasser machen – für das perfekte Foto. In der Jury sitzt niemand Geringerer als Top-Designerin Marina Hörmanseder. Beim alles entscheidenden Walk um ins Finale einzuziehen, tragen die Mädels Kreationen der österreichischen Designerin. Wer schafft den Einzug ins Finale und wer muss kurz vor Schluss die Show verlassen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Austria's Next Topmodel
PULS 4
Austria's Next Topmodel

Austria's Next Topmodel

Alle 7 Staffeln und Folgen