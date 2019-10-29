Austria's next Topmodel, Staffel 9, Folge 8: Das HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 8: Austria's next Topmodel, Staffel 9, Folge 8: Das Halbfinale
96 Min.Folge vom 29.10.2019
Die Models müssen ihre Künste auf einem Jetfoil auf dem Meer beweisen. Dabei müssen sie das Gerät selber steuern und dabei eine gute Figur auf dem Wasser machen – für das perfekte Foto. In der Jury sitzt niemand Geringerer als Top-Designerin Marina Hörmanseder. Beim alles entscheidenden Walk um ins Finale einzuziehen, tragen die Mädels Kreationen der österreichischen Designerin. Wer schafft den Einzug ins Finale und wer muss kurz vor Schluss die Show verlassen?
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Austria's Next Topmodel
Alle 7 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 6-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ATV