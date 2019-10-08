#ANTM19: Folge 5 - Es lebe der Exzess!Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 5: #ANTM19: Folge 5 - Es lebe der Exzess!
Zickenkrieg in der Modelvilla: „Ich bin einfach weggegangen, weil ich dachte sie wollen mich nur verarschen.“ Zwischen Taibeh und den anderen Mädchen scheint der Konkurrenzkampf immer größer zu werden. Ob sich die Topmodel-Anwärterin weiterhin als Einzelkämpferin durchringen kann? Außerdem steht die 5. „Austria’s next Topmodel“-Woche ganz unter dem Motto „Vintage“. „Wir machen jede Woche diese Masterclasses mit den Mädchen, geben ihnen so viel auf den Weg mit und ich habe das Gefühl, dass nur die Hälfte ankommt“, meint Creative Director Sascha Lilic. Dass die Topmodel-Anwärterinnen das kommende Shooting nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten, macht ihnen Supermodel Franziska Knuppe schnell klar: „Das müsst ihr üben, ihr müsst euch verbiegen können.“ Immerhin warten auf die Mädels ausgefallene Outfits aus Latex im Vintage-Stil. Um eines der heiß begehrten Bilder zu erhalten, müssen die Mädchen alles geben.
