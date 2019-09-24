Austria's next Topmodel - Staffel 9, Folge 3: Luftige HöhenJetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 3: Austria's next Topmodel - Staffel 9, Folge 3: Luftige Höhen
Beim großen Shooting in einem exklusiven Monte Carlo Beach-Club müssen die Mädels alles geben: In schwindelnden Höhen sind Bein- und Armmuskulatur gefragt. Auf dem höchsten Sprungbrett des Clubs sollen die Models Körperspannung und Grazie zugleich beweisen und der Fotografin Vanessa von Zitzewitz athletische Posen bieten. Außerdem: Ein internationaler Top-Star lädt die Mädels zum exklusiven Runway-Training ein? Und welches der Mädels kann die Tipps auch richtig umsetzen? Am alles entscheidenden Catwalk geben die Mädels zwar alles - einige scheitern jedoch bereits beim Outfit-Wechsel. Wer kann die Jury überzeugen und wer muss die Show endgültig verlassen?
