Bakabu: Warum ist das soJetzt kostenlos streamen
Bakabu
Folge 102: Bakabu: Warum ist das so
4 Min.Folge vom 02.05.2026
Bakabu und Mimi Lou haben ganz viele Fragen: Warum ist der Himmel blau? Warum ist das Eis so kalt? Wer weiß das wohl, und wen kann man da fragen? Stellt man die richtigen Fragen, ist die Antwort schon ganz nah. Liedtexte, Musik und Interpret: Manfred Schweng Sprecher: Christian Tramitz Bildquelle: ORF/Diorama Films/
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