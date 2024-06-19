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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Wo ist Bali?

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 19.06.2024
Barbapapa und Familie: Wo ist Bali?

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Barbapapa und Familie

Folge 12: Barbapapa und Familie: Wo ist Bali?

12 Min.Folge vom 19.06.2024

Barbabella will mit Katze Bali einen Monster-Film drehen. Doch das herzige Tier ist eines Tages spurlos verschwunden. Egal, wie sehr sich Barbabella auch bemüht, nichts scheint Bali anlocken zu können. Gerade als sie schon verzweifeln will, erlebt die Familie eine freudige Überraschung. Bildquelle: ORF

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