Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Die gerechte Strafe

ORF KidsStaffel 1Folge 40vom 22.07.2024
Barbapapa und Familie: Die gerechte Strafe

Barbapapa und Familie: Die gerechte StrafeJetzt kostenlos streamen

Barbapapa und Familie

Folge 40: Barbapapa und Familie: Die gerechte Strafe

12 Min.Folge vom 22.07.2024

Die Barbapapas müssen ihre Präsentationen über Themen, die sie spannend finden, fertigmachen. Barbahelle interessiert sich für alles, was viele Knöpfe und Tasten hat, Barbabella will die unterschiedlichen Arten ihrer Kuscheltiere beschreiben und Barbabo arbeitet an seinem eigenen Kunstbuch. Ein Besuch in der Bibliothek soll ihnen bei ihren Präsentationen helfen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbapapa und Familie
ORF Kids
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen