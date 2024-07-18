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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Bali bekommt Nachwuchs

ORF KidsStaffel 1Folge 37vom 18.07.2024
Barbapapa und Familie: Bali bekommt Nachwuchs

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Barbapapa und Familie

Folge 37: Barbapapa und Familie: Bali bekommt Nachwuchs

11 Min.Folge vom 18.07.2024

Bali, die Katze der Barbapapas, hat Nachwuchs bekommen. Vier süße Kätzchen streunen im Haus herum. Barbasophie bemerkt, dass Bali sich nicht mehr um ihre Kinder kümmert. Sie will, dass die kleinen Racker selbstständig werden. Barbabella beschließt, als Katzenmama einzuspringen. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

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