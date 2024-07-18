Barbapapa und Familie: Bali bekommt NachwuchsJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 37: Barbapapa und Familie: Bali bekommt Nachwuchs
11 Min.Folge vom 18.07.2024
Bali, die Katze der Barbapapas, hat Nachwuchs bekommen. Vier süße Kätzchen streunen im Haus herum. Barbasophie bemerkt, dass Bali sich nicht mehr um ihre Kinder kümmert. Sie will, dass die kleinen Racker selbstständig werden. Barbabella beschließt, als Katzenmama einzuspringen. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
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