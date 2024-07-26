Barbapapa und Familie: Das FußballspielJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 44: Barbapapa und Familie: Das Fußballspiel
12 Min.Folge vom 26.07.2024
Barbabravo, Barbahelle und Barbalala sind große Fußballfans. Wie sich herausstellt, ist auch Barbahelles Saubermach-Roboter ein talentierter Kicker. Die Barbapapas fordern die Roboter zu einem Match heraus. Doch die Maschinen halten nicht viel von Sportsgeist und Fairness. Bildquelle: ORF
