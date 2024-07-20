Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 39vom 20.07.2024
Die Barbapapas lieben Superhelden-Comics und hätten gerne selbst Superkräfte. Barbabo würde gerne teleportieren können, Barbalala würde gerne durch die Zeit reisen und Barbabravo wäre gerne stärker als ein Elefant. Sie beschließen, sich Kostüme zu basteln, um Abenteuer zu erleben. Doch es fehlt noch ein Bösewicht. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

