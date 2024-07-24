Barbapapa und Familie: Der Geburtstag der BarbababysJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 42: Barbapapa und Familie: Der Geburtstag der Barbababys
12 Min.Folge vom 24.07.2024
Heute ist ein besonderer Tag, denn die sieben Barbababys haben Geburtstag! Das muss natürlich ordentlich gefeiert werden. Für den Nachmittag ist deshalb eine große Party mit Kuchen geplant. Die Zeit bis dahin würde Barbabravo am liebsten mit Sport verbringen. Doch da er nicht der einzige ist, der Geburtstag hat, muss er sich mit seinen Geschwistern abstimmen. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
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