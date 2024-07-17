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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Die kleinen Monster

ORF KidsStaffel 1Folge 36vom 17.07.2024
Barbapapa und Familie: Die kleinen Monster

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Barbapapa und Familie

Folge 36: Barbapapa und Familie: Die kleinen Monster

11 Min.Folge vom 17.07.2024

Die Barbapapas feiern eine Pyjama-Party im Wohnzimmer. Doch an schlafen ist nicht zu denken. Barbazoo fürchtet sich vor den Monstern im Kasten, obwohl Barbasophie ihm versichert, dass es keine Monster gibt. Dann zieht auch noch ein Gewitter auf. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

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