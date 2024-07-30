Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Barbahelle hat ein Geheimnis

ORF KidsStaffel 1Folge 47vom 30.07.2024
Barbapapa und Familie: Barbahelle hat ein Geheimnis

Barbapapa und Familie: Barbahelle hat ein GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Barbapapa und Familie

Folge 47: Barbapapa und Familie: Barbahelle hat ein Geheimnis

12 Min.Folge vom 30.07.2024

Barbahelle benimmt sich in letzter Zeit komisch. Er spielt nicht mehr mit seinen Geschwistern, sondern bleibt lieber für sich allein. Die anderen Kinder wollen herausfinden, was es mit dem seltsamen Verhalten ihres Bruders auf sich hat. Schon bald entdecken sie Barbahelles selbstgebaute Burg. Doch welches Geheimnis verbirgt sich hinter ihren Mauern? Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbapapa und Familie
ORF Kids
Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen