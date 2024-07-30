Barbapapa und Familie: Barbahelle hat ein GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 47: Barbapapa und Familie: Barbahelle hat ein Geheimnis
12 Min.Folge vom 30.07.2024
Barbahelle benimmt sich in letzter Zeit komisch. Er spielt nicht mehr mit seinen Geschwistern, sondern bleibt lieber für sich allein. Die anderen Kinder wollen herausfinden, was es mit dem seltsamen Verhalten ihres Bruders auf sich hat. Schon bald entdecken sie Barbahelles selbstgebaute Burg. Doch welches Geheimnis verbirgt sich hinter ihren Mauern? Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
