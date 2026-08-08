Barbara Karlich unterwegs: In SalzburgJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich unterwegs
Folge 8: Barbara Karlich unterwegs: In Salzburg
51 Min.Folge vom 08.08.2026
Barbara Karlich ist in Salzburg unterwegs. Gemeinsam mit ihrer Hündin Meixi trifft sie Bestsellerautorin Hera Lind, die über ihren Lebensweg, Krisen und Neuanfänge spricht. Außerdem besucht sie die Uhrmacherwerkstatt der Familie Gilli in Mülln, wo drei Generationen traditionelles Handwerk und die Geschichte besonderer Zeitmesser bewahren. Bildquelle: ORF
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