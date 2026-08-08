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Barbara Karlich unterwegs

Barbara Karlich unterwegs: In Salzburg

ORF2Staffel 1Folge 8vom 08.08.2026
Barbara Karlich unterwegs: In Salzburg

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Barbara Karlich unterwegs

Folge 8: Barbara Karlich unterwegs: In Salzburg

51 Min.Folge vom 08.08.2026

Barbara Karlich ist in Salzburg unterwegs. Gemeinsam mit ihrer Hündin Meixi trifft sie Bestsellerautorin Hera Lind, die über ihren Lebensweg, Krisen und Neuanfänge spricht. Außerdem besucht sie die Uhrmacherwerkstatt der Familie Gilli in Mülln, wo drei Generationen traditionelles Handwerk und die Geschichte besonderer Zeitmesser bewahren. Bildquelle: ORF

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