Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 21: Die Galaxy Girls
42 Min.Folge vom 30.08.2025
April und Jessie helfen tatkräftig bei der Vorbereitung des Miss Galaxy-Wettbewerbs. Es gelingt ihnen sogar, George Hamilton als Conférencier zu gewinnen - obwohl der Mann steif und fest behauptet, nicht der Filmstar zu sein ... Newmie glaubt felsenfest, dass Alex sich in ihn verliebt hat. Er geht in die Offensive und lädt sie zu einem lauschigen Dinner zu zweit ein. Verzweifelt ruft Alex bei Mitch an und bittet ihn, wie zufällig in dem Restaurant aufzutauchen ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© FremantleMedia Limited