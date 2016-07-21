Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Simon Gosejohann vs. Thilo Gosejohann

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 13vom 21.07.2016
Simon Gosejohann vs. Thilo Gosejohann

Simon Gosejohann vs. Thilo GosejohannJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 13: Simon Gosejohann vs. Thilo Gosejohann

91 Min.Folge vom 21.07.2016Ab 6

Commedian Simon Gosejohann (40) fordert seinen Bruder Thilo (44) zum ultimativen Duell heraus! Die beiden Cineasten und Comic-Fans fechten heute eine Kampf aus Kindertagen aus: wer ist der bessere Superheld? Batman oder Superman? Simon will seinen Bruder Thilo mit einem "Superman Spicy Flank Steak" an gegrillten "Chili Cheese Maiskolben" und "Baked Beans Kansas Style" in die Knie zwingen. Thilo hält mit einem "Dark Bat Burger", "Dark Chips" und Grillgemüse dagegen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen