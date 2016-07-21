Simon Gosejohann vs. Thilo GosejohannJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 13: Simon Gosejohann vs. Thilo Gosejohann
91 Min.Folge vom 21.07.2016Ab 6
Commedian Simon Gosejohann (40) fordert seinen Bruder Thilo (44) zum ultimativen Duell heraus! Die beiden Cineasten und Comic-Fans fechten heute eine Kampf aus Kindertagen aus: wer ist der bessere Superheld? Batman oder Superman? Simon will seinen Bruder Thilo mit einem "Superman Spicy Flank Steak" an gegrillten "Chili Cheese Maiskolben" und "Baked Beans Kansas Style" in die Knie zwingen. Thilo hält mit einem "Dark Bat Burger", "Dark Chips" und Grillgemüse dagegen.
