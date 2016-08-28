Beef Battle
Folge 2: The Rolling Men
48 Min.Folge vom 28.08.2016Ab 6
Die Online-Grillstars Klaus Glaetzner (39) und Jörn Rochow (39) wollen heute den Berliner Profikoch Dirk Müller besiegen. Das saftige Flanksteak für die Hauptspeise füllen die erfinderischen Feuerkünstler mit Coppa vom Landschwein und grillen es als Röllchen am Spieß. Dazu servieren sie knusprige Pesto-Rosso-Blätteigschnecken. Bei der Vorspeise zeigen die You-Tuber, wie man aus einfachsten Zutaten wie Toastbrot und Speck einen Grill-Hit namens French Bacon Rolls zaubert.
Beef Battle
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX