Strindberg meets Odenwald

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 7vom 10.04.2016
46 Min.Folge vom 10.04.2016Ab 6

Die Grundlagen der amerikanischen Grill-Kultur, vereint mit deutschen Basics - das ist das Erfolgsrezept der Hobby-Griller Markus Kaufer (37) und Danijel Cincar (37). Als Vorspeise serviert Danijel seine berüchtigten "Krumbacher Schnecken", also Blätterteigrollen gefüllt mit Dry Aged Beef vom Simmentaler Rind. Mitstreiter Markus Kaufer setzt bei seiner Hauptspeise, "Strindberg Rumpsteaks", vor allem auf die Senf-Honigkruste.

