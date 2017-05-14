Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 5Folge 15vom 14.05.2017
Folge 15: Die besten Rezepte und die witzigsten Momente

47 Min.Folge vom 14.05.2017Ab 6

In "BeefBattle - Duell am Grill" treten Fleischliebhaber mit ihren besten Rezepten gegen die Profiköche Stefan Wiertz und Shane McMahon an. Der Clou: Die Kandidaten entscheiden über die Zutaten und die Location für den Wettkampf um das beste Gericht.

