ProSieben MAXXStaffel 5Folge 3vom 07.02.2016
48 Min.Folge vom 07.02.2016Ab 6

Tobias Neuhaus (28) und Marian Ruberg (36) können nicht ohne ihr Snowboard - und auch nicht ohne ihren Grill. Dass die beiden Ruhrpottler nicht nur auf der Piste die Chefs sind, sondern auch am Grill, wollen sie heute beweisen. Als Vorspeise servieren sie der Jury gefüllte rote Beete mit Datteln und Honigkuchenpäckchen, danach folgt ein würziges Bisonfilet mit Chili-Kakao-Karotten.

