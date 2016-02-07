Hüttenzauber im RuhrpottJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 3: Hüttenzauber im Ruhrpott
48 Min.Folge vom 07.02.2016Ab 6
Tobias Neuhaus (28) und Marian Ruberg (36) können nicht ohne ihr Snowboard - und auch nicht ohne ihren Grill. Dass die beiden Ruhrpottler nicht nur auf der Piste die Chefs sind, sondern auch am Grill, wollen sie heute beweisen. Als Vorspeise servieren sie der Jury gefüllte rote Beete mit Datteln und Honigkuchenpäckchen, danach folgt ein würziges Bisonfilet mit Chili-Kakao-Karotten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX