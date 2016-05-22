Beef Battle
Folge 9: DJ Barbecue
45 Min.Folge vom 22.05.2016Ab 6
Tobias Hahn (38) und Patrick Kroepels (36) sind Teil eines DJ-Trios. Passend zu dieser Leidenschaft verwenden die beiden für ihr Grill-Menü eine Spezialzutat: Energydrink. Als Vorspeise wollen die Hamburger mit frisch gegrillten Sardinen auf Feldsalat an einem vitalisierenden Red-Bull-Dressing überzeugen. Auch bei der "hanseatischen DJ-Soße", die zu Bier-Bullenburgern mit Steckrübenpommes und Kartoffelecken gereicht wird, spielt das Getränk eine Rolle.
Beef Battle
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX