ProSieben MAXXStaffel 5Folge 6vom 13.03.2016
45 Min.Folge vom 13.03.2016Ab 6

Profikoch Dirk "Walde" Müller hat es heute mit einem starken Herausforderer zu tun. Er heißt Roland Piechoczek und kennt sich mit Fleisch richtig gut aus. Der 44-jährige Kölner betreibt ein American-Barbecue-Restaurant und wirft auch privat am liebesten Fleisch auf den Rost. Roland und Grillpartner Tahara servieren Baby-Back-Ribs an karamellisiertem Hokkaido-Kürbis und Kalbsherz mit Kräutersalsa an gegrillter Wassermelone.

