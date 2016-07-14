Sven Hannawald vs. Melissa ThiemJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 12: Sven Hannawald vs. Melissa Thiem
93 Min.Folge vom 14.07.2016Ab 6
Der mehrfache Skiflugweltmeister Sven Hannawald (41) fordert seine Freundin, die ehemalige Frauenbundesligaspielerin Melissa Thiem (27), zum Duell am Grill heraus. Als König der Lüfte will er mit einer glasierten Flugente mit karamellisierten Orangenscheiben und geräuchertem Kartoffel-Pastinakenpüree auf das Siegertreppchen fliegen. Stürmerfreundin Melissa geht mit einer leichten Lachsforelle mit Pumpernickelkruste ins Rennen.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX