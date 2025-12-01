Bezaubernde Jeannie
Folge 1: Sam
25 Min.
Als Roger und Tony den Auftrag erhalten, einen Schimpansen namens Sam auf seine zukünftige Aufgabe als Begleiter einer Raummission vorzubereiten, ist Jeannie wenig begeistert: Der Sonderauftrag bedeutet für sie langweilige Stunden allein zu Hause. Die Langeweile bringt sie auf einige verhängnisvolle Ideen, und sie verwandelt den Schimpansen in einen kettenrauchenden Menschen, der von Blondinen träumt. Tony hingegen wird plötzlich zu einem gelehrigen Schimpansen ...
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland