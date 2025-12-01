Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 12: Bankraub ohne Führerschein

25 Min.

Tony muss für die NASA eine wichtige Berechnungsaufgabe erledigen und kann deshalb zu Hause keinerlei Störung brauchen. So schickt er Jeannie kurzerhand fort und fordert sie auf, mit ihren Zauberkünsten doch einmal jemand anderem als ihm zu helfen. Und das lässt Jeannie sich nicht zweimal sagen: Als sie zwei Bankräubern begegnet, blinzelt sie ihnen Tonys Auto als Fluchtwagen herbei. Der Wagen wird identifiziert, und nur Dr. Bellows kann verhindern, dass Tony festgenommen wird ...

