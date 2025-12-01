Bezaubernde Jeannie
Folge 2: Meine Schwester, das Biest
24 Min.
Jeannies Schwester in Bagdad muss einen langweiligen Dienst bei einem Meister verrichten, der schon über 80 Jahre alt ist. Deshalb ist sie sehr erfreut, als sie von Jeannie herbeigezaubert wird - doch sie dankt der Schwester die willkommene Abwechslung schlecht: Begeistert von deren Meister Tony, zaubert sie Jeannie zurück in die Flasche und nimmt selbst ihre Gestalt an. Tony kann nicht verstehen, warum seine Jeannie auf einmal ständig etwas unternehmen will ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland