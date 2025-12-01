Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Sage mir, wer ich bin

25 Min.

Die neugierige Jeannie dringt in das Weltraumzentrum ein - natürlich hat sie keine Berechtigung dazu. Als sie durch die Gänge schleicht, bekommt sie plötzlich eine Tür an den Kopf geschlagen und bricht ohnmächtig zusammen. Sie wird gefunden und ins NASA-Krankenhaus eingeliefert, doch nach dem Aufwachen kann sie sich an nichts mehr erinnern. Und auch mit ihrer Zauberkunst ist es nicht mehr weit her: Versehentlich verwandelt sie Dr. Bellows in eine Maus fürs Versuchslabor ...

