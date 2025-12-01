Zum Inhalt springenBarrierefrei
Astronaut oder Filmstar

Folge 7: Astronaut oder Filmstar

25 Min.

Der Hollywood-Produzent Allen Kerr will einen Tag im Leben eines Astronauten filmen - und niemand anderer als Tony soll darin die Hauptrolle spielen! Jeannies Anwesenheit macht die Dreharbeiten nicht gerade einfacher, und auch ein weiteres Problem tut sich auf: Durch ein Missverständnis glaubt Roger, in Hollywood ganz groß herauskommen zu können. An diese Überzeugung knüpft er leicht größenwahnsinnige Überlegungen: Will er lieber Superstar sein oder zum Mond fliegen?

