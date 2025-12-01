Jeannie und die Mondsafeknacker (4)Jetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 19: Jeannie und die Mondsafeknacker (4)
24 Min.
Immer noch ist Jeannie in dem Safe eingeschlossen, der zum Mond geschossen werden sollte, und weder Tony noch Roger können sie daraus befreien. Ein ungeschriebenes Gesetz der Flaschengeister besagt, dass sie demjenigen gehört, der sie aus dem verschlossenen Gegenstand wieder befreit - und das wird voraussichtlich der Sprengstoffexperte Wedemeyer sein, der als einziger die Kombination kennt. Für Jeannie ist es eine entsetzliche Vorstellung, bald einen neuen Meister zu bekommen ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
