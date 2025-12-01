Bezaubernde Jeannie
Folge 20: Das Ernährungsexperiment
25 Min.
Erneut müssen Tony und Roger sich dem verabscheuten Überlebenstraining stellen, und diesmal soll es sie auf die Schädelinsel verschlagen, wo sie unter härtesten Bedingungen ihren Kampfgeist beweisen sollen. Doch Jeannie hat Mitleid mit ihrem Meister und seinem Freund und zaubert den beiden gleich ein ganzes orientalisches Dorf auf die Insel. Schließlich sollen sie ein wenig Unterhaltung haben. Außerdem besagt das NASA-Handbuch, dass man von Eingeborenen Nahrung annehmen darf ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland