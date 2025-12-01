Bezaubernde Jeannie
Folge 1: Marsmenschen
24 Min.
Als Tony und Roger nach einem Weltraumflug in einem abgelegenen Provinznest landen, werden sie von den dortigen Bewohnern für Außerirdische gehalten und müssen um ihr Leben fürchten. Alle Versuche, den Menschen klarzumachen, wer sie wirklich sind, scheitern, und auch das Auftauchen von Jeannie kann daran gar nichts ändern. Nur eine in Aussicht gestellte Belohnung für das Aufspüren von Marsmenschen hält die Hinterwäldler davon ab, die Fremden umzubringen ...
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland