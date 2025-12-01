Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Mutters Geheimrezept

Mutters Geheimrezept

Bezaubernde Jeannie

Folge 2: Mutters Geheimrezept

24 Min.

"Pipchicks" heißen die köstlichen Pralinen, die Jeannies Mutter nach einem Geheimrezept herstellt und von Zeit zu Zeit aus Bagdad schickt. Das Konfekt schmeckt nicht nur äußerst lecker, es hat auch eine angenehme Nebenwirkung: Wer davon gegessen hat, kann auch die schwersten Gewichte mit Leichtigkeit stemmen. Als die NASA davon Wind bekommt, werden Roger und Tony mit der Herstellung solcher "Pipchicks" beauftragt - doch wie sollen die beiden an das Geheimrezept herankommen?

Bezaubernde Jeannie
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

