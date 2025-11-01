Unsichtbares Haus zu verkaufenJetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 16: Unsichtbares Haus zu verkaufen
24 Min.
Jeannie hat die Nase voll davon, dass Tony jedes Wochenende im Haus herumwerkelt. Um ihn von den ständigen Reparaturarbeiten zu befreien, zaubert sie kurzerhand ein pflegeleichtes Apartment herbei. Gleichzeitig versucht sie, das Haus zu verkaufen, und Interessenten gibt es genug. Während der Verkauf schon beinahe über die Bühne geht, stellt Jeannie plötzlich fest, dass in dem Apartmenthaus viele attraktive junge Frauen leben - sofort macht sie alles wieder rückgängig ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland