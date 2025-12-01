Bezaubernde Jeannie
Folge 11: Der neue Psychiater
24 Min.
Als Dr. Bellows all die Seltsamkeiten, die sich um die Person Tony Nelsons ranken, zu viel werden, legt er General Peterson einen Bericht vor, in dem er jedes mysteriöse Erlebnis mit dem Major akribisch aufgezeichnet hat. Das Ergebnis ist vernichtend: General Peterson hält nämlich Dr. Bellows selbst für verrückt und beschließt, ihn durch den Army-Psychiater Dr. Corbett zu ersetzen. Als Tony davon erfährt, plagt ihn das schlechte Gewissen, und mit Jeannies Hilfe greift er ein ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland