Bezaubernde Jeannie
Folge 14: Der doppelte Tony (2)
23 Min.
Mittlerweile ist es Tony gelungen, Jeannie zu erreichen und sie über den Doppelgänger in seinem Haus zu informieren. Dieser wird daraufhin von der beleidigten Jeannie ziemlich geärgert. Weitere Verwicklungen entstehen, als Dr. Bellows versucht, über den Ersatz-Tony Informationen über das Privatleben des echten Tony einzuholen. Und vollends durcheinander gerät die Situation, als der echte Tony nach Hause kommt, von Jeannie aber nach wie vor für den Doppelgänger gehalten wird ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland