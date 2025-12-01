Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Jeannie ist der Zeit voraus

FavesStaffel 4Folge 3
Jeannie ist der Zeit voraus

Jeannie ist der Zeit vorausJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 3: Jeannie ist der Zeit voraus

24 Min.

Eines Morgens vermisst Tony seine gewohnte Zeitung, und damit ist der Tag für ihn eigentlich gelaufen - hätte er nicht Jeannie, die ihm kurzerhand eine andere Morgenzeitung herbeizaubert. Leider ist es jedoch bereits die Zeitung vom Folgetag, und in der steht, dass ein NASA-Astronaut sich ein Bein gebrochen hat. Jeannie ist überzeugt, es könne sich nur um Tony handeln, und tut ihr Möglichstes, um einen Unfall zu verhindern. Doch das führt nur zu neuen Komplikationen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen